Sevgili Balık, bugün senin için oldukça hassas ama bir o kadar da şifalı bir gün olacak. Gün boyunca ruhunu ve bedenini yumuşatacak bazı aktiviteleri deneyimleyeceksin. Müzik dinlemek, suyla temas etmek ya da kısa bir süreliğine hayal dünyana dalıp gitmek... İşte bugünün anahtarları!

Biraz huzur ve rahatlama ihtiyacı hissediyorsan, bugün tam da bunun için ideal bir gün. Kendini zorlamadan, sakin bir şekilde enerjini deşarj etmeye çalışı Belki biraz meditasyon yapabilir, belki biraz yoga... Belki de sadece sessiz bir köşede oturup etrafındaki sesleri dinleyebilirsin.

Bu tür aktivitelerle gününü geçirdiğinde, içten gelen bir ferahlık hissedeceksin. Hadi kendin için bir şeyler yap ve ruhun arınsın yüklerinden! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…