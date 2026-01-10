onedio
Balık Burcu right-white
11 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ocak Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları



Sevgili Balık, bugün Venüs ile Chiron karesinin hayatına nasıl etki ettiğinden bahsetmek istiyoruz. Bu etkileşim, özellikle bağışıklık sistemin ve ayakların üzerinden bize bazı şifa mesajları gönderiyor.

Yani bedeninin sana resmen 'yavaşla' diyor. Bu, biraz durup kendine zaman ayırman gerektiğinin belirtisi olabilir. Belki de yoğun bir tempoda çalışıyor, sürekli hareket halinde oluyor ve kendine hiç vakit ayırmıyorsun. 

Unutma ki şifa süreci bedenini zorlamadan, onunla birlikte hareket etmeyi seçtiğinde başlar. Yani, bedenini dinlemeyi, ona iyi bakmayı ve gerektiğinde yavaşlamayı unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

