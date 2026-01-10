Sevgili Balık, bugün Venüs, yaraları iyileştiren Chiron ile kare açı oluşturuyor. Bu etki altında, kalbinin en derin köşelerinde sakladığın, belki de farkında bile olmadığın duygular yüzeye çıkıyor. Bu duyguları bastırmak yerine, onları şefkatle kabul edin ve anlamaya çalış.

Geçmişte yaşadığın bir kırgınlık, belki de bir aşk acısı var mı? Eğer öyleyse, bugün onu affetmek için mükemmel bir gün. Unutma ki affetmek sadece karşı tarafa değil, aynı zamanda kendine de bir iyilik yapmaktır. Bu eylem, ruhunu hafifletecek ve aşka olan inancını daha da güçlendirecektir.

Bugün, aşkın en güçlü olduğu anın, aslında kendine olan sevgin olduğunu hatırla! Kısacası sen kendini sev, güzellikler ve aşk seni sarmaya hazır! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…