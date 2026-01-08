Sevgili Balık, görünüşe göre bugün, arkadaşlık ve aşk arasındaki ince çizgiyi aşmayı düşünebilirsin. Belki de uzun zamandır arkadaş olduğun biriyle romantik bir ilişki kurmayı düşünebilirsin.

Cuma akşamı, belki de hiç beklemediğin bir yerde, sosyal bir ortamda, kalbinin ritmini değiştirecek bir durumla karşılaşabilirsin. Belki bir göz teması, belki de bir gülümseme... Kim bilir? Ancak şunu biliyoruz ki, bu durum seni heyecanlandıracak ve belki de aşka adım atman için gereken cesareti bulmana yardımcı olacak. Çünkü Mars'ın cazibesi, senin de cazibenle birleştiğinde, etrafındaki herkesi büyüleyeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…