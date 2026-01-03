Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Mars ve Plüton'un karşıt açılarına tanık oluyoruz. Bu durum, aşk hayatında romantizmin derinliklerine dalmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ancak bu romantik yolculukta duygusal sınırlarını belirlemek ve korumak önemli. Aşk, bazen gözleri kör edebilir, bu yüzden ilişkinde idealize etmek yerine gerçekleri görmeye çalışmak, sana kendini daha rahat ve huzurlu hissettirebilir.

Tabii eğer bekar bir Balık burcuysan, bugün arkadaş çevrendeki bir kişiye karşı ilginin arttığını fark edebilirsin. Bu kişi, belki de uzun zamandır gözünden kaçan biri olabilir. Kalbin bugün yavaş ama sağlam atıyor, bu da aşka açık olduğun anlamına geliyor. Kim bilir, belki de bu yeni ilgi alanın, kalbinin ritmini hızlandıracak kişi olabilir. Aşka açık ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…