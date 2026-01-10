Sevgili Balık, bugün duygusal okyanusunun en derinlerine bir keşif yolculuğuna çıkmaya ne dersin? Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu kare açı, kariyerinde gösterdiğin fedakarlıkların üzerindeki eski bir yaranın kabuğunu kaldırabilir. Bu, başkaları için ne kadar çok şeyden feragat ettiğini hatırlamanı sağlayabilir ve bu durum, öz değerini daha da güçlendirebilir. Kısacası, bugün kendine olan inancını ve değerini bir kez daha hatırlayabilirsin.

İş ve para konularında ise bugün, hayallerinle gerçeklerin arasında bir denge kurman gerekebilir. Büyük beklentilerin yerine, belki de daha küçük ama anlamlı adımlar atman sana daha iyi hissettirebilir. Yani, hedeflerini küçültmek yerine, onlara ulaşmak için daha gerçekçi ve küçük adımlar atmayı düşünebilirsin.

Artık kendin için bir şeyler yapmalısın. Hayatının sınırlarını keşfetmeli ve kariyer hayatını sağlam temeller üzerine oturtmalısın. Kendine biraz zaman ayırıp hayatının hangi alanlarında daha fazla ilerleme kaydetmek istediğini de düşünmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…