Balık Burcu right-white
15 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

14.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ocak Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün enerji dalgalanmalarından bahsetmek istiyoruz. Günün ilk saatlerinde, Güneş'in yeni doğduğu, kuşların cıvıldadığı bu sabah saatlerinde kendini yüksek bir motivasyonla dolu ve enerjik hissedebilirsin. Ancak sakın bu enerjiye güvenip tüm gününü yoğun bir tempoda planlama! Çünkü günün ilerleyen saatlerinde, belki de öğleden sonra, bir anda üzerine bir yorgunluk çökebilir. Bu ise vücudunun sana bir mesajı olabilir; belki de 'Biraz yavaşla, biraz dinlenmeye ihtiyacım var' demeye çalışıyordur.

Bu durumda en iyi çözüm, gün içerisinde kısa molalar vermek ve hafif beslenme ile enerjini dengede tutmaktır. Belki bir fincan bitki çayı, belki bir elma ya da bir avuç kuru yemiş... Küçük ama etkili bu molalar, enerjini toparlamana yardımcı olacaktır. Bugün hızlı olmak değil, dengeli kalmak sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

