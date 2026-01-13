onedio
14 Ocak Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
14 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ocak Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında bir karşıtlık oluşacak. Bu durum, genellikle zihinsel aşırı yüklenmeye bağlı olarak baş ağrılarını tetikleyebilir. Bu nedenle, gün içinde aniden ve fark etmeden dişlerini sıktığını fark edebilir ya da omuzlarını kasılmış halde bulabilirsin. Bununla birlikte, spor yaparken ya da hızlı hareket ederken aceleci davranmamaya dikkat etmeni öneririz. Zira bu aralar, hızlı ve kontrolsüz hareketler, beklenmedik yaralanmalara yol açabilir. 

Ayrıca bol su tüketmek, kısa molalar vermek ve nefese odaklanmak bugün bedenini ciddi şekilde rahatlatır. Su, vücudunun doğal detoks sürecini hızlandırırken, kısa molalar ve nefes egzersizleri, hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendini yenilemene yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

