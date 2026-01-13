Sevgili Balık, bugün kariyerinde sosyal çevrenin önemli bir rol oynayacağını söyleyebiliriz. Zira Merkür ve Jüpiter'in karşı karşıya gelmesiyle birlikte, arkadaşlarının sana iş teklifleri getirebileceği, belki de grup projelerinin kapını çalabileceği bir döneme giriyorsun. Tam da bu noktada, büyük hedefler, büyük idealler gündeme gelebilir. Ama unutma ki herkesin aynı düşüncede olmayabileceği bir ortamda bulunabilirsin.

Tabii burada ekip çalışmaları ve toplantılar öne çıkıyor. Fikirler havada uçuşurken, somut adımlar atmak biraz zorlaşabilir. İşte burada sen devreye girmelisin! Hayalleri gerçeğe dönüştürmek, senin görevin olabilir. Kime güvenmen gerektiğini, hangi fikrin iyi olduğunu belirleyip ve kiminle iş yapman gerektiğini keşfetmelisin. Bu sayede, netlik sağlarsan bir lider pozisyonuna geçiş yapabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, arkadaşlıktan aşka geçiş yapma enerjisi seni sarıyor. Uzun zamandır tanıdığın biriyle arandaki bağın farklı bir boyuta taşınabileceği bir dönemdesin. Merkür ve Jüpiter'in enerjisi, gerçek aşk nerede olursa olsun su yüzüne çıkarmak konusunda iddialı! Eğer ilişkin varsa, partnerinle gelecek planları konuşmak isteyebilirsin. Bugün kalbin umutla dolu, belki de yeni bir başlangıç için tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…