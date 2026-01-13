Sevgili Balık, bugün seni aşk hayatında yeni bir dönem başlıyor. Arkadaşlıktan aşka geçiş enerjisi ile dolu bir gün seni bekliyor. Zira Merkür ve Jüpiter'in birleşen enerjisi, gerçek aşkın nerede olursa olsun, en derinlerden su yüzüne çıkmasını sağlayacak bir ivme oluşturuyor. Bu enerji, belki de uzun zamandır gizli kalmış duyguların ortaya çıkmasına yardımcı olacak. Aşkın gizemli ve heyecan verici dünyasında, belki de hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabilecek bu fırsat, hayatına yeni bir renk katacak.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün partnerinle geleceğe dair planlar yapma isteği içinde olabilirsin. Belki de bir sonraki adımı atmanın, belki de yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…