Sevgili Balık, kariyer hayatında bugün sezgilerinin gücüne inanman gerekiyor. Eğer bir konuda iç sesin 'dur, bekle' diye fısıldıyorsa, onu dinlemende fayda var. Aceleci davranmak yerine, biraz daha sabırlı olmalısın. Çünkü görünmeyen bazı detaylar var ve bu detayları gözden kaçırmamak adına dikkatli olman gerekiyor. Yani bugün iç sesinin rehberliğine güven ve onunla hareket et.

Tam da bu noktada, yaratıcılığın ve hayal gücün de ön plana çıkacaktır. Bir fikir kafanda şekillenmeye başlayabilir ve bu fikir ileride büyük bir başarıya dönüşebilir. Tabii henüz bu fikri paylaşman gerekmeyebilir. Ancak not alarak aklının bir köşesinde tutman faydalı olacaktır. Zira zamanı geldiğinde bu fikir, ışığını tüm dünyaya yayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise gökyüzünde romantizm rüzgarları esiyor. Eğer bir partnerin varsa, bugün duygusal bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Tabii bekarsan, duygusal bir karşılaşma kapıda olabilir. Kalbin bugün yumuşacık, duyguların ise tamamen açık. Kendini bu duygusal dalgalara bırakırsan, aşkın seni nereye götüreceğini göreceksin... Belki evlilik belki de yeni bir macera kapında! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…