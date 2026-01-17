Sevgili Balık, bugün Oğlak burcunda meydana gelen Yeni Ay, kariyer hayatında sosyal çevren ve hedeflerinle ilgili konuları ön plana çıkarıyor. İş hayatında yeni bağlantılar kurma ve bu bağlantılar üzerinden yeni sorumluluklar alman gündeme gelebilir. Herkesin senden beklentisi farklı olabilir, bu durum ise seni biraz zorlasa da hedeflerini daha net bir şekilde belirlemeni sağlayabilir.

Tam da bu noktada, ekip çalışmalarında rolünü yeniden tanımlaman gerekebilir. Zira, kendi sınırlarını daha net bir şekilde görebilirsin. Bu sayede ise iş hayatında daha güçlü bir birey olacaksın. Uzun vadeli planlarını dikkatle şekillendirecek ve iş hayatında daha aktif bir rol üstleneceksin. Başarıların büyüyor, her adımın ses getiriyor... Hadi göster kendini!

Peki ya aşk? Aşk hayatında da Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, arkadaşlık ve aşk arasındaki dengeyi sorgulamanı gerektirecek. Aşka dönüşen bir dostluk mu, dostluktan ibaret olan bir duygu yoğunluğu mu yaşadığın? İşte bunu iyi düşünmelisin... Kalbin seninle oyun oynuyor olabilir. Yanlış bir sinyal ise ilişkini de arkadaşlıklarını da bozabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…