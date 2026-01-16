onedio
17 Ocak Cumartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
17 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ocak Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları



Sevgili Balık, bugün Venüs, Kova burcuna geçiş yapıyor ve bu durum kariyerinde perde arkasında bazı değişikliklerin yaşanacağına işaret ediyor. Sanki bir tiyatro sahnesinde perdenin arkasında gizli bir oyun oynanıyor ve senin bu oyunda başrol oynayacağın kesin. Şimdi sezgilerin de adeta bir radar gibi çalışıyor. Bu hafta sonu, içsel bir plan yapma ihtimalin yüksek. Yani, kimseyle henüz paylaşmadığın, belki de sadece kendi iç dünyanda şekillenen bir hedef mi var? İşte bu hedef, inanırsan gerçek olacak.

Öte yandan Venüs'ün geçişiyle birlikte, kariyer hayatında dair eski bir konuyu geride bırakma isteği de artıyor. Seni yoran, belki de tüketen bir durumdan uzaklaşma arzun körükleniyor. Üzerinden geçmişin yüklerini atmak ise sana mental bir rahatlama sağlıyor. Şimdi sessiz ama güçlü bir şekilde ilerleyebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise gizli duygular ön plana çıkıyor. Venüs'ün Kova burcundaki enerjisi, sürpriz bir mesaj ya da beklenmedik bir itiraf getirebilir. Gizli arzular, itiraf edemediğin hisler, paylaşmaktan kaçındığın sırlar ve yasak ilişkiler su yüzüne çıkabilir. Her şeyi itiraf etmek için acele etsen iyi edersin, yoksa seni tanıyan biri partnerinle arana bir mesajla girebilir. Dikkatli ol, gerçekler açığa çıkmak istiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

