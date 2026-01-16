Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Venüs'ün Kova burcuna geçiş yaptığını gözlemliyoruz. Bu durum, kariyer hayatında sanki bir tiyatro sahnesinin perde arkasında gizli bir oyun oynanıyor hissi uyandırıyor. Bu oyunun başrolünde sen varsın ve bu durum, kariyerinde bazı değişikliklerin yaşanacağının habercisi.

Bu dönemde, sezgilerinin adeta bir radar gibi çalıştığını hissedeceksin. Hafta sonu yaklaşırken, iç dünyanda yeni bir plan yapma ihtimalin oldukça yüksek. Belki de henüz kimseyle paylaşmadığın, belki de sadece kendi iç dünyanda şekillenen bir hedefin var. İşte bu hedef, eğer inanırsan gerçek olacak.

Venüs'ün geçişiyle birlikte, kariyer hayatında belki de uzun süredir seni rahatsız eden bir konuyu geride bırakma isteğin de artıyor. Artık seni yoran, belki de tüketen bir durumdan uzaklaşma ve geçmişin yüklerinden kurtulup ilerleme vakti. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…