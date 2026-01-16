onedio
17 Ocak Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
17 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ocak Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Gök yüzünde parlayan Venüs, Kova burcunda yolculuğuna devam ediyor ve bu durum, kemiklerin ve eklemlerin üzerinde belirgin bir hassasiyet yaratıyor. Bu nedenle, bugünü biraz daha rahat ve sakin geçirmeni öneriyoruz.

Özellikle vücudunu zorlayabilecek durumlardan, ağır yükler kaldırmaktan veya uzun süreli oturmalardan kaçınman gerekiyor. Belki biraz yoga yapabilir, belki de bir kitap okuyarak veya sevdiğin bir filmi izleyerek günü daha hafif geçirebilirsin. Ayrıca, bu dönemde magnezyum içeren besinlere yönelmen de oldukça faydalı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
