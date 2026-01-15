Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki Ay, Oğlak burcunda parlıyor ve bu da bağışıklık sistemini biraz altüst edebilir. Enerjinin biraz düşük hissedebilirsin, belki de kendini biraz daha yorgun ve halsiz bulabilirsin.

Tam da bu noktada vitamin ve mineral desteği bugün senin için oldukça önemli. Belki C vitamini içeren bir meyve suyu, belki biraz demir yüklü yeşil yapraklı sebzeler iyi birer seçim olabilir. Ayrıca bol su içmeyi de ihmal etme, çünkü bu, enerjini yükseltmeye yardımcı olabilir.

Akşam saatleri geldiğinde ise sakinleşmek ve erken uyumak bedenini toparlamak için mükemmel bir yol olabilir. Belki biraz meditasyon, belki biraz hafif bir yürüyüş ve erkenden uykuya bağışıklığa bire bir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…