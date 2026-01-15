onedio
16 Ocak Cuma Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
16 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ocak Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki Ay, Oğlak burcunda parlıyor ve bu da bağışıklık sistemini biraz altüst edebilir. Enerjinin biraz düşük hissedebilirsin, belki de kendini biraz daha yorgun ve halsiz bulabilirsin. 

Tam da bu noktada vitamin ve mineral desteği bugün senin için oldukça önemli. Belki C vitamini içeren bir meyve suyu, belki biraz demir yüklü yeşil yapraklı sebzeler iyi birer seçim olabilir. Ayrıca bol su içmeyi de ihmal etme, çünkü bu, enerjini yükseltmeye yardımcı olabilir. 

Akşam saatleri geldiğinde ise sakinleşmek ve erken uyumak bedenini toparlamak için mükemmel bir yol olabilir. Belki biraz meditasyon, belki biraz hafif bir yürüyüş ve erkenden uykuya bağışıklığa bire bir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

