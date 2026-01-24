onedio
Balık Burcu right-white
25 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Ocak Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bedenin, duygusal durumlarına karşı oldukça hassas ve açık. Bu durum, bastırılmış stresin vücudunda belirli bölgelerde ağırlık hissi olarak kendini göstermesine sebep olabilir. Özellikle mide ya da göğüs bölgen, bu stresin yoğunlaştığı alanlar olabilir. Fakat endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelebilecek birkaç taktiğimiz var.

Ay'ın etkisi altında olduğun bu dönemde, ılık içecekler tüketmek, sakin ve huzur dolu ortamlarda bulunmak ve erken dinlenme, sana oldukça iyi gelecek. Bir fincan sıcak çay ya da kahve, belki bir kitap eşliğinde huzurlu bir köşede vakit geçirmek, günün stresini üzerinden atmanı sağlayacak. Ayrıca, erken yatıp yeterli ve kaliteli bir uyku da bedenini ve ruhunu rahatlatacak.

Unutma ki kendine ne kadar şefkatli davranırsan, bedenin de o kadar rahatlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
