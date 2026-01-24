Sevgili Balık, bugün bedenin, duygusal durumlarına karşı oldukça hassas ve açık. Bu durum, bastırılmış stresin vücudunda belirli bölgelerde ağırlık hissi olarak kendini göstermesine sebep olabilir. Özellikle mide ya da göğüs bölgen, bu stresin yoğunlaştığı alanlar olabilir. Fakat endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelebilecek birkaç taktiğimiz var.

Ay'ın etkisi altında olduğun bu dönemde, ılık içecekler tüketmek, sakin ve huzur dolu ortamlarda bulunmak ve erken dinlenme, sana oldukça iyi gelecek. Bir fincan sıcak çay ya da kahve, belki bir kitap eşliğinde huzurlu bir köşede vakit geçirmek, günün stresini üzerinden atmanı sağlayacak. Ayrıca, erken yatıp yeterli ve kaliteli bir uyku da bedenini ve ruhunu rahatlatacak.

Unutma ki kendine ne kadar şefkatli davranırsan, bedenin de o kadar rahatlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…