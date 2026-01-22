onedio
23 Ocak Cuma Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
23 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
22.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ocak Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Mars'ın Kova burcundaki enerjisi ile güne başlıyoruz. Bu durum, hassas ve duygusal yapını biraz daha fazla ön plana çıkarabilir. Hatta, bedenini çevresel etkilere karşı da daha hassas hale getirebilir.

Cuma günleri genellikle haftanın en hareketli günlerinden biri olur. Ancak bu Cuma, gürültü, kalabalık ve yoğun ışık seni rahatsız edebilir. Fiziksel hassasiyetini bir de duygusal dalgalanmalarla birleştirdiğinde ise senin için hem zorlayıcı hem yorucu bir hale gelebilir. Bu yüzden sessiz ve huzurlu alanlar, bu dönemde kendini toparlaman için en iyi seçenek olacaktır. Hadi, biraz kendine dön şifa için! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

