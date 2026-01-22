Sevgili Balık, bugün Mars'ın Kova burcuna girişiyle birlikte iş hayatında yeni bir dönem başlıyor. Bu Cuma günü, kendini biraz daha içe dönük hissediyor olabilirsin. Ancak bu durum, stratejik bir süreç içerisine girdiğini de gösteriyor. Ofisin gürültülü koridorları yerine sessiz bir köşede, gelecekte atacağın adımları planlıyorsun, değil mi?

Stratejik planların için sezgilerini de kullanmaya ne dersin? Zira, sezgilerine daha fazla güvenmeni sağlayan Mars etkisinde daha da güçleniyorsun. Yine de bugün, hızlı kararlar almak yerine, işleri biraz daha ağırdan almak ve her adımını dikkatlice atmak senin için daha doğru olacaktır. Sessiz ama etkili adımlar atarak iş hayatında istediğin başarıyı elde edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygularının derinleştiğini hissedebilirsin. Partnerinle aranda heyecan verici ve ruhsal bir yakınlaşma söz konusu olabilir bugün. Kendini tamamen ona bıraktığın, onu anladığın ve seni anladığını hissettiğin bir bağ kurmak üzeresin. Tabii bekarsan, beklenmedik bir duygusal temas gündemde olabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişiyle karşılaşma vaktin gelmiştir. Duyguların bu denli derinleşmişken, yeni bir yelken açmaya da şans ver deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…