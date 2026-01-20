Sevgili Balık, bugünden itibaren kariyer hayatında bir dönüşüm süreci içerisine giriyorsun. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda bir araya gelmesi, bilinçaltında seni rahatsız eden ve belki de farkında bile olmadığın bir durumu aydınlatıyor. Bir detayın farkına varman, belki de seni uzun zamandır sırtında taşıdığın bir yükten kurtarabilir.

Hani derler ya, sessiz sakin geçen günler aslında en etkili olanlarıdır diye, işte bugün tam da öyle bir gün. Böylece iş hayatında belirsiz bir konunun da aydınlanması ile kariyerinde hemen her şey netleşebilir. Merkür Cazimi'nin etkisiyle sezgilerin ve mantığın bir araya gelecek ve belki de herkesten sakladığın bir planın şekillenecek. Sonrası mı? Tabii zamanı geldiğinde, bu planı harekete de geçireceksin.

Peki ya aş? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki birlikteliği, içten gelen sözlerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Sevgilinle derinlemesine bir konuşma yapabilirsin, belki de uzun zamandır konuşmak istediğin ama bir türlü cesaret edemediğin bir konuyu açabilirsin. Eğer bekar isen seni anlayan ve seninle aynı dili konuşan biriyle beklenmedik bir bağlantı kurabilirsin. Aşkın temellerini inşa edecek ortak paydada buluşmak üzeresiniz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…