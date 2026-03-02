Sevgili Balık, bugün ilişkinin geleceğine dair bir karar aşamasındasın. Eğer şu anda bir ilişkin varsa, partnerinin belki de farkında olmadan sergilediği bencil bir tutum, bugün senin için bardağı taşıran son damla olabilir. Bu durum, kalbindeki sevgi bağının zedelendiğini, belki de tamamen koptuğunu hissetmene sebep olabilir. Ancak bu durum, sonuçta senin için daha iyi olabilir. Çünkü belki de bu ilişki, senin gerçekten hak ettiğin mutluluğu bulmana engel oluyordur.

Ama eğer bekarsan, bugün senin için oldukça özel bir gün olabilir. Ruh ikizini bulma ihtimalin var. Bu kişi, ilk başta bir yabancı gibi görünebilir ama ona bir şans verdiğinde, belki de hayatının aşkı olduğunu fark edebilirsin. Kendini tamamen bırakacağın, sana gerçek anlamda aşkı tattıracak bu kişiye bir şans vermeyi düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…