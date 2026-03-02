Sevgili Balık, bugün seni oldukça hareketli bir atmosferin içine çekiyor. Evrenin senin için hazırladığı bu büyülü sahnede, karşıt burcunda meydana gelen tam Ay tutulması, senin kariyerindeki tüm ortaklık ve iş birliklerini sorgulamanı gerektirecek bir etki yaratıyor. Bu etki altında, seninle aynı hedeflere sahip olmayan kişileri hayatından çıkarabilirsin.

Zira, birlikte yol yürüdüğün bir kişiyle arandaki uyumsuzlukları gözler önüne seren bu etki, belki de uzun zamandır hissettiğin ama kabullenmekte zorlandığın bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Kendi başına ve kendi belirlediğin kurallarla ilerleme zamanının geldiğini tüm hücrelerinde hissediyor musun? Eğer cevabın evetse, o zaman durma, hemen harekete geç!

Hatta, başkalarının senin adına karar vermesine izin verme! Kendi adına riskler al ve iş değişikliği için istifa etmeyi bile düşünmeye başla. Ve şimdi, her zamankinden çok daha net sınırlar çiz ve başkalarına hayır demeyi dene! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…