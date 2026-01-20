Sevgili Balık, bugün kariyer hayatında yeni bir sayfa açmaya hazır ol. Güneş ve Merkür'ün Kova burcunda buluşması, bilinçaltının derinliklerinde saklı kalan ve belki de senin bile farkında olmadığın bir durumu aydınlığa çıkarıyor. Bu durum, belki de uzun zamandır omuzlarında hissettiğin bir yükten seni özgür kılabilir.

Bazen sessiz sakin geçen günlerin, aslında en etkili olanlar olduğunu söylerler, değil mi? İşte bugün tam da böyle bir gün senin için. İş hayatında belirsiz bir konunun aydınlanması ile kariyerindeki hemen her şey netleşmeye başlayabilir. Merkür Cazimi'nin etkisiyle sezgilerin ve mantığın bir araya gelecek. Belki de herkesten sakladığın bir planının temelleri atılacak. Ve elbette, zamanı geldiğinde bu planı harekete geçirmek için gereken cesareti de bulacaksın. Tabii sessiz sakin geçen bugün, aslında en etkili olanı olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…