Sevgili Balık, bugün iş yerindeki durumları kavrama ve çözüm bulma konusunda, adeta bir dedektif olman gerekecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, her gün tekrar ettiğin rutinlerin monotonluğu seni biraz bunaltacak gibi görünse de bu durum aslında yaratıcı enerjini ortaya çıkarman için harika bir fırsat sunacak.

Jüpiter’in Yengeç’teki ileri hareketinin de desteği ile kendini yeniliklere açık hissedecek ve bu durumun heyecanına kapılacaksın. Eğer işin reklam, tasarım, AR-GE gibi fikir geliştirme ve yaratıcılığını kullanman gereken alanlarda ise bugün senin günün olacak. Başarı senin olacak ve kendini göstermek için ekstra bir çaba harcamana dahi gerek kalmayacak.

Çünkü parlak önerilerin ve değerli tavsiyelerin, üstlerinin dikkatini çekecek ve onların takdirini kazanacaksın. Rekabette fark yaratmanı sağlayacak bu dönemde kendine güven! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…