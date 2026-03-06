Sevgili Balık, bugün senin için bir dönüm noktası olacak gibi duruyor. Merkür ve Güneş, burcunda bir araya geliyor. İçinde bulunduğun bu özel durum, sanki bir bilgelik ışığı gibi etrafını aydınlatıyor ve kendi hakkında yeni bir şeyler fark etmeni sağlıyor. Belki de uzun süredir kafanı kurcalayan bir konu hakkında, bugün bir aydınlanma yaşayabilirsin.

Kariyerinle ilgili belirsizliklerin varsa, bugün onları da bir kenara bırakabilirsin. Belki de bir süredir içinde hissettiğin ama tam olarak ne olduğunu bir türlü çözemediğin bir yön değişikliği düşüncesi, bugün netleşebilir. Kendini daha iyi tanıdığın, kim olduğunu ve ne istemediğini daha net gördüğün bu dönemde, belki de bir konuşma ya da bir karar, hayatında yeni bir sayfanın açılmasına yardımcı olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…