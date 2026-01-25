onedio
26 Ocak Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
26 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 26 Ocak Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 26 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü Neptün, Koç burcuna adım atıyor. Bu geçişle birlikte, sezgisel beden farkındalığın adeta bir süper güç gibi güçleniyor. Kendini adeta bir süper kahraman gibi hissedeceksin!

Bu dönemde, cilt ve saç bakımına özel bir önem vermen gerekiyor. Kendine karşı şefkatli olmak, bu süreci daha da güçlü ve sağlıklı bir şekilde geçirmeni sağlayacak. Ayrıca, sessiz anlarda ve yavaşlamada şifa bulacağın bir dönemdesin. Hayatın hızına yetişmek yerine, kendi ritmini bul ve ona göre hareket et. Kendi iç sesini dinlemek, sana daha önce hiç fark etmediğin kapıları açacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

