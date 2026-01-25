Sevgili Balık, bugün sahiplenme duygun ve cesaretin bir araya geliyor. Evrenin enerjisi, Neptün'ün Koç burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, 'Seni istiyorum' diyebilme gücünü artırıyor. Bu, senin için oldukça heyecan verici bir durum olabilir.

Mesela eğer bekarsan, bu enerjiyi kullanarak ona aşkını itiraf edebilir ve belki de onu etkileyebilecek bir yol bulabilirsin. Cesaretinin ve sahiplenme duygularının bir araya geldiği bugün, belki de onu etkilemek için hoş jestler yapmanı da sağlayabilir. Belki de ona bir çiçek göndermek, belki de ona bir mektup yazmak... Kim bilir, belki de bu jestler onu etkileyip birlikte daha fazla vakit geçirmek istemesini sağlar.

İşte tüm bunlar için sınırlarını aş ve aşkı bak ettiğin gibi yaşa! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…