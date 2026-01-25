onedio
Balık Burcu right-white
26 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Balık ve yükselen Balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ocak Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ocak Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü yönetici gezegenin Neptün, burç değiştiriyor. Bu değişim ise haftanın ilk günlerinde senin değer duygularını yükseltiyor ve kariyer hayatının seyrini değiştirebilecek yeteneklerini daha net bir şekilde görmeni sağlıyor. Şimdi bir yıldız gibi parlama zamanı yani! 

Özellikle maddi konularda bugün, sezgilerine güvenerek güçlü ve belirleyici adımlar atabilirsin. Bu yeni hafta sana, kendine olan güvenini tazeleme ve daha da güçlendirebilme fırsatı veriyor. Bunu en iyi şekilde değerlendirirken kâr elde etmeyi de unutma. Zira, bu konuda da bir hayli başarılı olacağın aşikar. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, sahiplenme duygun ve cesaretin bugün bir araya geliyor. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, 'Seni istiyorum' diyebilme gücünü artırıyor. Yani bekarsan, seni etkileyen o kişiye aşkını itiraf edebilir ve daha da önemlisi onu elde etmenin bir yolunu bulabilirsin. Cesur adımların, hoş jestlerin ve sahiplenme şeklin onu etkileyebilir. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

