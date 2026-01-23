Sevgili Balık, bugün Güneş ve Plüton’un Kova burcundaki büyüleyici kavuşumu, kariyerindeki konfor alanının dışına çıkmamakla ilgili kendi kendine koyduğun sınırlarla yüzleşmene neden oluyor. Şimdiye kadar ertelediğin ve üzerine gitmekten kaçındığın konular, artık seni rahatsız etmeye başlıyor.

Bu durumla yüzleşmek biraz acı verici olabilir ama unutma ki bu aynı zamanda seni özgürleştirebilir. Bugün konfor alanından çıkmak ya da ertelediğin işlere odaklanmak için atacağın küçük adımlar bile, seni bulunduğun yerden çıkarıp yeni bir yola yönlendirebilir. Cesaretin, belki de düşündüğünden çok daha yakın bir yerde saklıdır. Kendini bulmanın ve ilerlemenin tam zamanı!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün Güneş ve Plüton’un etkileyici dansı kalbinin en derin köşelerini karıştırıyor. Gizli bir arzu ya da uzun süredir bastırdığın bir his, bugün yüzeye çıkabilir. Bu durum karşısında kaçmayı seçmek yerine, hislerine izin vermelisin. Bu sayede, aşkı bulabilirsin... Daha doğrusu yanı başındakinin gerçek aşkın olduğunu keşfedip bir itirafta bulunabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…