Sevgili Balık, bugün Güneş ve Plüton'un Kova burcunda sergilediği büyüleyici dans, kariyerindeki konfor alanının dışına çıkmamakla ilgili kendi kendine koyduğun sınırlarla yüzleşmeye davet ediyor seni. İçinde bulunduğun rahatlık alanı, şimdiye kadar ertelediğin ve üzerine gitmekten kaçındığın konuların, artık seni rahatsız etmeye başlamasıyla birlikte, biraz sarsılmış olabilir.

Bu durumla yüzleşmek biraz acı verici olabilir, belki de biraz korkutucu. Ancak unutma ki bu aynı zamanda seni özgürleştirebilir. Kendi zincirlerini kırmak, seni yeni bir başlangıca, yeni bir yolculuğa taşıyabilir. Bugün, konfor alanından çıkmak ya da ertelediğin işlere odaklanmak için atacağın küçük adımlar bile, seni bulunduğun yerden çıkarıp yeni bir yola yönlendirebilir.

Cesaretin, belki de düşündüğünden çok daha yakın bir yerde saklıdır. Haydi, kendine güven ve ilerle! Yeni yollar, yeni başlangıçlar seni bekliyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…