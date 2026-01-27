onedio
28 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

27.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ocak Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duygusal dalgalar seni beklenmedik anlarda etkilesi altına alabilir. Ama bu dalgaların seni sürüklemesine izin vermesen iyi edersin. Biliyoruz ki bazen başkalarının ruh halini üstlenmek kaçınılmaz gibi görünebilir. Ancak bugün, kendi duygusal dengeni korumak adına, başkalarının enerjilerinin seni etkilemesine izin vermemen önemli.

Kendine ait bir ritim yakaladığında, hızla toparlandığını fark edeceksin. Bu ritim, belki sevdiğin bir sanatçının konseri, belki bir spor aktivitesi, belki de sadece sessiz bir meditasyon anı olabilir. Kendini en iyi hissettiğin bu ritmi bulmak ve içinde dalgalanmak, bugünün enerjisini en iyi şekilde yönetmene yardımcı olacak. Unutma ki hassasiyetin zayıflık değil, bir sinyal. Kendine odaklan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

