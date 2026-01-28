onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Ocak Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

29 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ocak Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün görüyoruz ki etrafınızdaki enerjiler, belki de astrolojik etkiler, seni normalden daha hızlı etkiliyor. Sanki etrafındaki herkesin duyguları bir anda üzerine abanıyor, değil mi? Ancak unutma ki herkesin duygusal yükünü omuzlarında taşımana gerek yok. Kendi duygusal denge ve huzurun da önemli.

Biraz nefes al, belki biraz meditasyon yapın ve kendi ritmini bulmaya çalış. Kendi ritminde hareket etmek, bedenini ve ruhunu rahatlatacaktır. Kendine biraz zaman ayır ve bu yumuşak tempoda ilerlemeye çalış. Böylece huzur ve şifa bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
