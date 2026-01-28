Sevgili Balık, bugün senin için oldukça ilginç ve umut dolu bir gün olacağa benziyor. Gökyüzünde Merkür enerjisi, ortaklık ve anlaşmalar konusunda sana ciddi bir destek sağlıyor. Bu dönemde, karşılıklı kazanç vadeden bir görüşme fırsatı da söz konusu olabilir. İletişiminin oldukça akıcı olduğu bugünlerde, niyetlerini net bir şekilde ifade etmekten çekinme.

Ayrıca, uzlaşmanın ve hakkını koruyarak bazı tavizler vermenin de kaybetmek değil, tam aksine kazanmak anlamına geldiğini unutma. Belki de daha önce zorlandığın, çözüm bulmakta güçlük çektiğin bir anlaşma ve ortaklık da şimdi tatlı bir sona bağlanabilir. Zira, diplomasiyi kullanmanın işe yaradığı bir gün seni bekliyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Venüs'ün etkilerini hissedeceksin, ilişkini netleştirecek konuşmalar yapmaya hazır ol. Belki de uzun zamandır belirsizlik içinde olduğun bir durum, yerine ani bir kararla ayrılık konuşması bile yapabilirsin. Ama bekarsan, hızlı ama aynı zamanda dürüst bir başlangıç söz konusu olabilir. Bu yeni başlangıç, aşk hayatına yeni bir soluk getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…