Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 4 Şubat Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
4 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

03.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Şubat Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün biraz daha yavaş bir tempoda ilerlemen gerekiyor gibi görünüyor. Biliyoruz, her zaman güçlü durmayı tercih edenlerdensin ancak bu durum, farkında olmadan bedeninde bir ağrılar ve kas tutulmalarına neden olabilir.

Haydi, bugün biraz daha yumuşak bir tempo ile ilerleye. Sürekli hızlı ve güçlü olma hali, bedenine gerektiğinden daha fazla yük bindiriyor olabilir. Bu yüzden, gün içinde bilinçli olarak gevşediğin anlar yaratman, bedeninin dengesini geri getirecektir.

Biraz gevşe, biraz rahatla... Kendine biraz daha fazla zaman ayır ve tabii kontrolü elden bırakmayı dene! Hem işleri hem hisleri akışına bırak. Sağlık olsun su akar yolunu bulur, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

