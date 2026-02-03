Sevgili Balık, bugün biraz daha yavaş bir tempoda ilerlemen gerekiyor gibi görünüyor. Biliyoruz, her zaman güçlü durmayı tercih edenlerdensin ancak bu durum, farkında olmadan bedeninde bir ağrılar ve kas tutulmalarına neden olabilir.

Haydi, bugün biraz daha yumuşak bir tempo ile ilerleye. Sürekli hızlı ve güçlü olma hali, bedenine gerektiğinden daha fazla yük bindiriyor olabilir. Bu yüzden, gün içinde bilinçli olarak gevşediğin anlar yaratman, bedeninin dengesini geri getirecektir.

Biraz gevşe, biraz rahatla... Kendine biraz daha fazla zaman ayır ve tabii kontrolü elden bırakmayı dene! Hem işleri hem hisleri akışına bırak. Sağlık olsun su akar yolunu bulur, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…