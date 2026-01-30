onedio
31 Ocak Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
31 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

30.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ocak Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Ay ve Jüpiter'in bir araya gelmesi, enerjik yapını biraz sınamaya açık hale getirebilir. Bu ikilinin etkisi altında, çevrendekilerin yorgunluğunu fark etmeden üzerine çekmeye başlayabilirsin. Kendi enerjinin neredeyse tükendiğini anlamadan, başkalarının enerjisini taşımaya çalışman seni yorabilir.

Peki, bu durumda ne yapmalısın? İşte sana bir öneri: Bugün, kendine ait, yalnız başına kalabileceğin bir zaman dilimi yarat. Bu zamanı, belki bir kitap okuyarak, belki de sadece sessizliği dinleyerek geçir. Unutma ki sessizlik beden ve ruh için en etkili onarım alanlarından biridir. Kendine bu küçük mola anlarını yaratmak ise hem enerjini toplamana yardımcı olacaktır hem de günün geri kalanında daha verimli olmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

