Sevgili Balık, bugün gökyüzünün en büyük ve en parlak iki yıldızı Ay ve Jüpiter'in bir araya gelmesi, senin yaratıcılık potansiyelini ve öz güvenini adeta patlatacak. Sanatla iç içe bir gün seni bekliyor. Sahne almak, yeni bir tasarım yapmak, bir yazı kaleme almak veya üretim gerektiren herhangi bir alanda adeta parıldayacağın bir gün olacak. 'Ben bunu yaparım' diyerek içindeki enerjiyi dışarıya yansıtmanın tam sırası.

Bugün, risk almanın, kendini göstermenin ve yeteneklerini tüm dünyaya sergilemenin tam zamanı. İş ve eğlenceyi bir araya getirmenin keyfini çıkaracağın bir gün seni bekliyor. Hadi iş hayatından da tat almaya ve başarılarınla gurur duymaya da odaklan.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün romantizmin doruklarına çıkacağın bir gün olacak. Tatlı flörtler, sürprizler ve kalbinin hızlı atışları bugünün gündemini belirleyecek. Aşka inanmanın ve onu yaşamanın tam zamanı. Bugün, aşkın en güzel haliyle hayatına dokunacağı bir gün olacak. Kendini bu güzel enerjiye bırak ve bugünün tadını çıkar, sevgili okur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…