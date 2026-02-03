Sevgili Balık, bugün iş hayatında hızla ilerlemek isterken beklenmedik bir durumla karşılaşabilirsin. İlk anda sana bir engel gibi görünebilir ama aslında bu, daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemen için bir uyarı olabilir. Gün içinde üzerine aldığın bir sorumluluk, seni alıştığın alanların dışına çıkarabilir ve daha görünür bir konuma taşıyabilir. Ancak unutma, acele etmemen ve dikkatli olman, başkalarının düştüğü hatalara senin de düşmeni engelleyebilir.

Günün ilerleyen saatlerinde ise belki de hiç beklemediğin bir anda, yöneticilerin veya otorite figürlerle doğrudan karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum bir onay, geri bildirim ya da dolaylı bir değerlendirme şeklinde elini güçlendirebilir. Aman dikkat bu süreçte vereceğin tepkiler, önümüzdeki dönemlerde sana duyulan güveni belirleyecektir. Net ve sakin bir duruş sergilemek, sana büyük avantaj sağlayabilir.

Gelelim aşka! Duygularını kontrol etmek ile ifade etmek arasında bir seçim yapman gerekebilir. Karşındaki kişinin net tavrı, senin de daha açık ve net olmanı gerektirebilir. Belki de küçük bir yakınlaşma, sandığından daha derin bir bağ yaratabilir. Bugün, kalbini korumak yerine, duygularını anlamayı seçmelisin. Böylece aşkın kazananı sen olabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…