Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki Merkür ile Jüpiter üçgeninin etkisi altında, zihnini hızlandıran bir enerji seni sarıyor. Ancak asıl önemli olan, bu enerjinin seninle doğru insanlar arasında doğru zamanda gerçekleşen konuşmaları teşvik etmesi. İş hayatında, belki de uzun süredir kafanda dönüp duran bir fikir, bugün beklenmedik bir sohbet sırasında karşılık bulabilir. Bir teklif, bir yön değişikliği ya da 'bunu birlikte yapalım' cümlesi, belki de hiç beklemediğin bir anda gündeme gelebilir.

Tabii bu arada, detaylardan çok büyük resmi görmeye odaklanmalısın. Küçük aksaklıklar, seni korkutmak yerine daha stratejik düşünmeye yönlendiriyor. Eğitim, yurt dışı bağlantıları, sunumlar ya da resmi görüşmeler açısından şanslı bir gün seni bekliyor. Doğru kelimeyi doğru anda kullanmanın, seni birkaç adım öne taşıyabileceğini ise unutma. Şimdi daha önde ve görünür olmanın tam zamanı!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün zihinsel uyum ön planda. Seni heyecanlandıran şey, sadece fiziksel çekim değil; aynı frekansta konuşabilmek, aynı dili konuşabilmek. Bir mesajlaşma, uzun bir sohbet ya da belki de ortak bir hayal, kalbini hızlandırabilir. Unutma ki bugün aşk, önce zihninde başlıyor. Bu nedenle, aşk hayatına zihinsel bir açıdan yaklaşmanın farkını görebilirsin. Bak gör, aşkın her halini seveceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…