Sevgili Balık, Aslan Dolunayı'nın ardından, günlük yaşamının ve iş düzeninin öne çıktığı bir döneme giriyorsun. Ay'ın Başak burcuna geçişiyle, iş yerinde senden ne bekleniyor ve aslında ne kadarını verebilirsin düşünmen gerekiyor. İşte burada Şubat'ın enerjisi devreye giriyor ve çalışma koşullarını düzenleme fırsatı sunuyor sana. Belki de sağlıklı bir çalışma temposu bulma konusundaki arzun bu dönemde ağırlığını hissettirecek ve iş hayatında denge gelecek!

Tam da bu noktada başkalarına yardım etme çabalarının arasında kendini ihmal ettiğini de fark edebilirsin. Başkalarının hedefleri, hayalleri ve istekleri seninkinden önemli olmamalı, değil mi? Hatta senin her yükü omuzlaman da gerekmiyor. Şimdi dur ve düşün, sahiden ne yapmalısın? Tamamen kendine, kendi isteklerine ve başarılarına odaklanma vakti. İşte böylece rekabette öne geçeceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün ilişkilerinde ayna etkisi gözlemleyebilirsin. Karşındaki kişi, belki de daha önce fark etmediğin bir yönünü gözler önüne serebilir. Tabii bu durumda bir an düşünüp 'ne kadar da benziyoruz' diyebilirsin. Bu benzerlik ise aşkın mimarı olabilir... Partnerini daha iyi tanımanı sağlayan bu süreçte, kendini ona bırakmaya da hazır hissedebilirsin. Gerçek aşka artık çok daha yakınsın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…