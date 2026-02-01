Sevgili Balık, Dolunay'ın ardından bugün biraz tansiyon düşüklüğü yaşayabilirsin. Sinir sistemin bugünlerde biraz daha hassas, bu da seni aniden yorgun hissetmene neden olabilir. Ama endişelenme, bu durum geçici.

Ay'ın Başak burcundaki etkisiyle, günlük rutinlerinin bedenin üzerindeki etkisini daha net bir şekilde görmeye başlıyorsun. Belki de bu etkileri daha önce fark etmiyordun, ama şimdi her şey daha belirgin. Mesela, sabahları erken kalkmanın seni daha enerjik hissettirdiğini ya da belirli bir diyetin enerji seviyelerini nasıl etkilediğini daha net görebilirsin.

Tabii bugün programın biraz karışık olabilir ve bu da seni gereğinden fazla yorabilir. Ama unutma ki küçük bir planlama bile enerjini korumana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…