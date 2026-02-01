onedio
2 Şubat Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
2 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Şubat Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Dolunay'ın ardından bugün biraz tansiyon düşüklüğü yaşayabilirsin. Sinir sistemin bugünlerde biraz daha hassas, bu da seni aniden yorgun hissetmene neden olabilir. Ama endişelenme, bu durum geçici.

Ay'ın Başak burcundaki etkisiyle, günlük rutinlerinin bedenin üzerindeki etkisini daha net bir şekilde görmeye başlıyorsun. Belki de bu etkileri daha önce fark etmiyordun, ama şimdi her şey daha belirgin. Mesela, sabahları erken kalkmanın seni daha enerjik hissettirdiğini ya da belirli bir diyetin enerji seviyelerini nasıl etkilediğini daha net görebilirsin. 

Tabii bugün programın biraz karışık olabilir ve bu da seni gereğinden fazla yorabilir. Ama unutma ki küçük bir planlama bile enerjini korumana yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

