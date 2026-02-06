onedio
7 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

06.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Şubat Cumartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bedeninin sınırlarının tam olarak nerede başlayıp nerede bittiğini belirlemekte zorlanabilirsin. Yorgunlukla isteksizliğin birbirine karıştığı bu dönemde, enerjinin düşüşünü hissetmek yerine, bu durumu içe çekilme ihtiyacı olarak yorumlayabilirsin. Kendini zorlamak yerine, yaşamın akışına izin ver ve kendini bu akışa bırak. Bu durum, toparlanma sürecini hızlandıracaktır.

Bedenin bugün senden biraz daha fazla şefkat talep ediyor. Kendine karşı daha anlayışlı ve şefkatli olman, bedenini ve ruhunu rahatlatacak. Şimdi kendine nazik ol, meditasyon ve yoga ile biraz da dinlen! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

