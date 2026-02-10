Sevgili Balık, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olabilir. Entrikalar, ihanetler ve skandallar gündemde olacak. Bu durumlar, aşk hayatını biraz karmaşıklaştırabilir, bu yüzden dikkatli olmanda fayda var.

Güneş ve Chiron, kalbini aydınlatıyor ve eğer orada bir sır varsa, her şey su yüzüne çıkıyor. Bu durum, aşk hayatında bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Eğer partnerine söylemen gereken bir şey varsa, şimdi konuşma zamanı.

Bir an bile gecikme, çünkü partnerinin senden değil de başkasından duyacağı gerçekler, aşkını ve yuvanı telafisi olmayacak şekilde sarsabilir. Bu durum, ilişkinde ciddi sorunlara yol açabilir ve belki de telafisi olmayan yaralar açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…