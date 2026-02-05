Sevgili Balık, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü Merkür, burcunda yerini alıyor. Bu durum, kariyerinde söz hakkının artacağına işaret ediyor. Fikirlerin bugün daha fazla ön planda olacak ve duruşun her zamankinden daha etkileyici olacak. Kendini anlatmak için ekstra çaba sarf etmene de gerek kalmayacak. Zira, varlığın ve enerjin zaten her şeyi anlatacak.

Şimdi, aklında yeni bir başlangıç yapma fikri belirebilir, bu da senin için yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Tam da bu noktada sezgisel liderlik becerilerin öne çıkmaya başlayabilir. Merkür'ün geçişiyle birlikte, insanları direktiflerle yönlendiren bir lider olmaktan ziyade, onlara ilham veren bir figür haline gelebilirsin. İşte bu da seni farklı, özel ve en önemlisi başarılı kılacak!

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise duygusal açıklığının arttığını görüyoruz. Kalbindeki hisleri saklamak istemiyorsun ve bu durum romantik bir yakınlaşmayı ya da duygusal bir itirafı beraberinde getirebilir. Samimiyetin, bugün aşk hayatındaki her şeyin anahtarı olacağını unutma. Partnerine hayalini kurduğun geleceği anlat ya da flörtüne aşkını itiraf et hadi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…