Sevgili Balık, bugün Güneş'in büyülü ve kudretli etkisi altında, kalbini genişletmenin ve aşka kapılarını sonuna kadar açmanın tam sırası. Hiç beklemediğin bir anda seni etkisi altına alan ve ciddi bir ilgiyle karşı karşıya bulabilirsin. Bu ilgi, belki de uzun zamandır beklediğin, hayalini kurduğun aşkın kapılarını sonuna kadar aralayabilir.

Gözlerinin içine baktığın bu kişi ise sadece seninle mutlu bir ömür geçirmeyi hayal eden bir yabancı olabilir ve seni hayal etmekten uykuları kaçıyordur belki de. Sana kapılmaya, seninle birlikte olmaya, seninle aşk dolu bir hayat yaşamaya dünden hazır. Peki ya sen? Bu denli sevilmeye, bu aşk dolu enerji ile ruh ikizini bulmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…