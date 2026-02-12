Sevgili Balık, bugün Satürn, maddi kaynaklar ve öz değer evinde parlıyor ve bedenine bir mesaj gönderiyor: 'Sadece ihtiyacın olanı tüket!' Bu, sağlıklı ve dikkatli bir yaşam tarzını benimsemenin tam zamanı olabilir.

Boğaz ve boyun bölgen özellikle hassas olabilir, bu yüzden ses tellerini korumak için ekstra önlemler almanız gerekebilir. Belki biraz daha sessiz kalabilir ya da ses tellerini nemli tutmak için bol bol su içebilirsin.

Boyun fıtığı riski de bu dönemde artabilir, bu yüzden uyurken kullandığın yastığa dikkat etmen önemli. Belki bir ortopedik yastık almayı düşünebilirsin ve uyurken boyun bölgeni destekleyecek bir pozisyon bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…