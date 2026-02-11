onedio
12 Şubat Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
12 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Şubat Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sağlığına her zamankinden daha fazla dikkat etmen gereken bir gün olabilir. Bel bölgende hissettiğin hassasiyet ve vücudunda hissettiğin ödem artışı, gökyüzündeki Merkür ile KAD kavuşumunun bir etkisi olabilir. Ayrıca zihnin karar verme süreçlerinde yaşadığı bu karmaşa, vücudunda da bir ağırlık hissi yaratıyor.

Tam da bu noktada böbreklerini korumak ve bu belirtileri hafifletmek için tuz tüketimini azaltmayı ve su tüketimini dengede tutmayı düşünmelisin. Bir de estetik veya diş sağlığıyla ilgili bir randevuyu bugün ayarlamak, ileride sana büyük bir mutluluk getirebilir. Belki de bu, uzun zamandır ertelediğin bir diş tedavisi ya da kendine yapmayı düşündüğün küçük bir estetik müdahale olabilir. Hem zihnine hem bedenine iyi bakmanın tam sırası! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

