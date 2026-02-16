Sevgili Balık, bugün Kova burcunda meydana gelen Güneş Tutulması biraz olsun durup dinlenmenin ne kadar önemli olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bu hızlı ve karmaşık hayatın içinde bir an durup nefes almanın, kendine vakit ayırmanın ne kadar önemli olduğunu unutma.

Ayrıca, gökyüzünde bir başka önemli olay daha var: Venüs ve KAD'ın kavuşumu! Bu kavuşum, iç huzurun ve fiziksel rahatlamanın birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Yani, ruhunun huzuru için bedeninin de rahat olması gerektiğini unutma.

Belki bugün biraz daha sessiz ve sakin bir akşam geçirmen iyi olabilir. Kendi düşüncelerinle baş başa kalıp ruhunu ve bedenini dinlendirebileceğin bir akşam... Meditasyon ya da yogayı da bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…