Sevgili Balık, bugün aşk hayatında biraz nostalji rüzgarları esiyor olabilir. Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, aşk hayatında bir zaman yolculuğu yaşamana neden olabilir. Belki de kapılarını kapatıp anahtarını denize attığın bir aşkın, belki de son bir nokta koyamadığın bir ilişkinin yeniden gündemine oturması söz konusu olabilir.

Bu durum, belki de kadersel bir tamamlanma anıdır... Zamanda yolculuk yapmanın, geçmişi geleceğe dönüştürmenin zamanı gelmiştir belki de. Üstelik bu, kapanmayan defterleri kapatmanın, aşkı yeniden canlandırmanın tam zamanıdır. Bu fırsatı sakın kaçırma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…