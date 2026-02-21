Sevgili Balık, bugün yıldızların senin için özellikle parlak yanıp söndüğü bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Jüpiter'in gökyüzünde oluşturduğu mükemmel üçgen, içsel huzurunun ve maddi refahının bir arada parlamasına olanak sağlıyor. Bu, seni hem ruhen hem de maddi anlamda tatmin edecek bir enerji akışını beraberinde getiriyor.

Kariyerine odaklandığında, belki de fark etmediğin ancak perde arkasında sürüp giden bir konunun olumlu bir şekilde sonuçlanabileceğini göreceksin. Bu dönemde sezgilerinin güçlendiğini hissedeceksin ve bu da doğru zamanlamayı hissetmeni ve harekete geçmeni oldukça kolaylaştıracak. Belki de bu, uzun zamandır beklediğin bir terfi veya yeni bir iş fırsatı olabilir.

Pazar günü seni bekleyen bir haberle, moralinin tavan yapacağını da söyleyebiliriz. Bu haber, belki de hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak bir fırsat olabilir. Ayrıca, keyifli ve bol kazançlı sürprizlere de hazır olmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…