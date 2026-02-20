Sevgili Balık, bugün Mars ve Chiron'un enerjik altmışlığı seninle. Bu, maddi konular ve öz değerle ilgili alanlarda sana adeta bir roket motoru gibi itici bir güç sağlıyor. Daha önce hak ettiğini düşündüğün ancak bir türlü elde edemediğin bir şey var mı? İşte bugün, bu konuda ilerleme kaydetme potansiyelin var!

Belki de uzun zamandır hak ettiğin bir zam talebinde bulunmak için gereken cesareti bugün bulabilirsin. Ya da belki de ücret konuşması yapma konusunda kendini daha güçlü hissedeceksin. Unutma, yeteneklerin senin en büyük gücün. Onları küçümsemek yerine, onları geliştirmeye ve göstermeye devam et. Kim bilir, belki de beklediğin o teklif tam da bu yeteneklerin sayesinde kapına gelebilir. Kariyerinin seyri hiç de beklemediğin bir anda tümüyle değişebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…